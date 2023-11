Il keynote di Apple "Scary Fast" è stato girato con iPhone 15 Pro Max

Oggi vi parleremo sdi un simpatico dietro le quinte legato all’ultimo keynote di casa Apple; l’evento “Scary Fast” tenutosi pochi giorni or sono, è stato interamente girato con iPhone 15 Pro Max. Sì, avete letto bene. Lo show, durato pochi minuti, è stato creato allo scopo di presentare al mondo le nuove piattaforme Apple Silicon M3, M3 Pro e M3 Max costruite a 3 nanometri. Il video lo trovate qui. Sappiate che al momento la disponibilità di questo smartphone di punta della mela è alquanto limitata; su Amazon però potrete prenotarlo da questo link così non appena sarà disponibile arriverà immediatamente a casa vostra o presso il vostro domicilio.

Apple: lo show “Scary Fast” interamente girato con iPhone 15 Pro Max

Il video “dietro le quinte” dura due minuti e sedici secondi ed è stato condiviso sul canale YouTube della compagnia; dalle clip si evince che le scene sono state effettuate utilizzando iPhone 15 Pro Max e il team di produzione ha usato sia l’app proprietaria che quella di Blackmagic e, allo stesso modo, ha gestito i timecode e il multicam mediante Tentacle Sync. Non sono mancati gli accessori esterni come Beatsgrip, rig e cage con maniglie, gimbal, carrelli e droni. Insomma, tutto il comparto strutturale è rimasto il medesimo di sempre; a cambiare è stata solo la macchina da presa. Ci sono anche mini interviste ai registi, ai produttori e ai monatori che spiegano come hanno adoperato al meglio i melafonini, soprattutto nelle scene in condizioni di scarsa illuminazione.

Giusto per completezza, la produzione è stata consigliata da Jon Carr di Apple, un professionista che ha lavorato anche a o Top Gun: Maverick e Terminator: Dark Fate, e si vede anche la mano di Jeff Wozniak, che ha lavorato a produzioni tra cui Transformers: Dark of the Moon, Avatar e Iron Man 2 . Riportiamo di seguito le parole di Stefan Sonnenfeld, CEO di Company3, l’azienda che ha fatto la color del keynote e che ha lavora anche a prodotti di successo come Stranger Things e Fast X:

“Quando ho ricevuto per la prima volta le riprese da iPhone 15 Pro Max, sono rimasto piacevolmente sorpreso. La qualità dell’immagine su iPhone 15 Pro Max è incredibile ed è lì. E lo so perché l’ho fatto e l’ho visto, e stiamo realizzando questo progetto con esso.”

Gli editor video poi hanno sottolineato che i tecnici hanno usato il formato Apple Log e hanno registrato direttamente su SSD esterno mediante la porta USB Type-C con tecnologia Gigabit di cui sono dotati i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max.

