Il Google Pixel 7 scende a 565,99€ su eBay: offerta imperdibile, ma c'è poco tempo

Grazie all’imperdibile offerta su eBay che ti segnaliamo oggi, puoi acquistare il Google Pixel 7, di gran lunga uno dei milgliori smartphone Android in commercio, ad un prezzo decisamente vantaggioso. Il Pixel 7 è prodotto da Google, il che di per sé offre degli enormi vantaggi: hai la garanzia che sarà sempre uno dei primi smartphone a ricevere gli ultimi aggiornamenti di Android (tra cui molte feature esclusive), inoltre con l’acquisto di questo telefono riceverai anche l’accesso gratuito alla VPN di Google 1.

Insomma, decisamente non male. In questo momento è possibile acquistare il Google Pixel 7 al vantaggioso prezzo di 565,99 euro, con uno sconto del 12% rispetto al normale prezzo di listino. Ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta di eBay: c’è il rischio che le unità in promozione vadano in esaurimento molto, molto, rapidamente.

Il Google Pixel 7 è un telefono dotato di un processore Google Tensor G2, che lo rende più veloce, efficiente e sicuro. La batteria adattiva del Pixel 7 può durare fino a oltre 24 ore, e se attivato il risparmio energetico estremo, la batteria può durare fino a 72 ore. La fotocamera del Pixel 7 è in grado di realizzare foto magnifiche grazie a Real Tone e video di forte impatto con Cinematic Blur.

Con la funzionalità Traduzione dal vivo, puoi comprendere conversazioni faccia a faccia in 48 lingue diverse e tradurre testo in tempo reale. Il display del Pixel 7 è nitido, con colori luminosi e intensi, ed è veloce e reattivo per un’esperienza di utilizzo ottimale. Infine, il Pixel 7 è dotato del chip di sicurezza Titan M2, che protegge le tue informazioni personali attraverso vari livelli di sicurezza.

Insomma, come avrai ormai capito si tratta di uno smartphone estremamente versatile che può contare sul meglio della tecnologia di Google. A 565,99€ è semplicemente imperdibile, motivo per cui ti consigliamo di affrettarti e di non farti scappare l’offerta di oggi.

