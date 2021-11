Il gioco di carte di Pokémon è stato posticipato al 2022

Pokémon TCG Live per iOS e Mac è stato posticipato al 2022, purtroppo. Sappiamo che non vedevate l'ora di sfidare i vostri amici ad uno dei giochi più belli di sempre, ma c'è da attendere, a quanto pare.

Pokémon TCG Live: c'è da attendere, purtroppo

A settembre, The Pokémon Company International ha annunciato un nuovissimo gioco per dispositivi iOS e macOS chiamato Pokémon TCG Live. Il gioco, che avrebbe avuto una versione beta per PC e Mac e un lancio graduale in Canada (e poi nel resto del mondo), alla fine di quest'anno è stato ritardato. Questa informazione è stata confermata dalla pagina Twitter del GCC Pokémon, che reca scritto:

Per fornire agli Allenatori un'esperienza più raffinata, il lancio software mobile di TCG Live in Canada e l'open beta globale per desktop sono stati spostati al 2022. Presto avremo altro da condividere sui tempi sia per questo periodo di test che per il lancio completo del videogame.

Secondo le informazioni precedenti, il videogioco è progettato per consentire ai principianti di imparare a giocare in modo facile, offrendo nuove sfide ai player esistenti per testare e migliorare le proprie abilità. Gli Allenatori potranno godersi alcune delle loro attività preferite del gioco di carte collezionabili Pokémon, tra cui costruire mazzi e combattere contro altre persone in tutto il mondo.

Potranno anche completare la loro esperienza con avatar personalizzabili e accessori del GCC Pokémon, partecipare a missioni giornaliere e altro ancora. Inoltre, il GCC continuerà ad essere aggiornato con nuovi contenuti e funzionalità dopo il debutto.

Ecco come la società ha annunciato TCG Live un paio di mesi fa:

Guardando indietro a 25 meravigliosi anni di Pokémon, ci viene ancora una volta ricordato come il Gioco di Carte Collezionabili sia sempre stato un forte pilastro del franchise e amato allo stesso modo dagli Allenatori giovani e veterani”, ha affermato Barry Sams, vicepresidente di Pokémon TCG al The Company International: “il TCG Live andrà di pari passo con la versione da tavolo che i fan conoscono e amano, e dà il benvenuto a una nuova era del gioco digitale in cui gli Allenatori di tutto il mondo possono giocare insieme indipendentemente dalla loro piattaforma preferita.”

A partire da ora, l'ultimo gioco del franchise è Pokémon UNITE, disponibile per smartphone e Nintendo Switch.