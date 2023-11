Il gioco da tavolo Disney Villainous è SCONTATO su Amazon per il Black Friday

Se dovessimo descrivere in poche parole il gioco da tavolo Disney Villainous, potremmo dire che è un gioco di strategia per 2-3 giocatori in cui i partecipanti assumono il ruolo di alcuni dei più famosi cattivi Disney. Grazie al Black Friday, di Amazon, potrai ottenere il gioco a soli 32,99€ invece di 59,99€: quasi a metà prezzo!



Disney Villainous: il gioco da tavolo con i cattivoni Disney

Disney Villainous è un gioco da tavolo di strategia competitivo per 2-3 giocatori in cui i partecipanti assumono il ruolo di alcuni dei più famosi cattivi Disney. Ognuno dei cattivi ha il proprio obiettivo da raggiungere e deve utilizzare le proprie abilità e risorse per vincere.

Il gioco si svolge su un tabellone che rappresenta il mondo Disney, diviso in diverse aree in cui i giocatori devono spostare le proprie pedine per completare le proprie e raggiungere i propri obiettivi, aumentando così il loro punteggio. Il gioco è ricco di strategia e intrighi poiché i giocatori devono pianificare attentamente le proprie mosse in modo da avere successo ed evitare di fallire. Devono anche prestare attenzione alle mosse degli altri giocatori, per evitare di essere eliminati.

Disney Villainous è un gioco divertente e coinvolgente, perfetto per gli appassionati di Disney e dei giochi da tavolo in generale. Il gioco offre una varietà di strategie e approcci grazie alle differenze nei modi in cui ciascun cattivo può raggiungere la vittoria.

Con componenti di gioco dettagliati e fedeli alle pellicole dalle quali prendono spunto, come le stesse pedine a tema, Disney Villainous cattura l’essenza dei film di animazione Disney. Ogni turno offre ai giocatori l’opportunità di compiere azioni mirate per avvicinarsi al proprio obiettivo, contribuendo a creare un’esperienza di gioco coinvolgente e dinamica al fine di mettere su delle partite mozzafiato.

Disney Villainous: uno dei giochi da tavolo migliori di sempre.

