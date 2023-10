Il Gioco da Tavolo di SUPER MARIO è scontato a METÀ PREZZO per il Prime Day (11€!)

Ehi, appassionati di Super Mario! C’è un’offerta straordinaria: Ravensburger Labyrinth Super Mario, il coinvolgente gioco da tavolo, è ora scontato a metà prezzo su Amazon. Oggi puoi portarlo a casa per soli 11,39€, risparmiando il 50% sul prezzo di listino.

Ravensburger Labyrinth Super Mario: il gioco da tavolo perfetto per gli amanti Nintendo

Ravensburger Labyrinth Super Mario è un gioco da tavolo straordinario e coinvolgente, perfetto per i bambini e le famiglie che cercano un’esperienza di gioco divertente e emozionante. Questo gioco sfida i giocatori a trovare il percorso più breve per raggiungere la Stella di Mario in un labirinto che cambia ad ogni turno. Ma c’è un tocco magico: il gioco è ambientato nel fantastico mondo di Super Mario, quindi puoi incontrare i tuoi personaggi preferiti e visitare luoghi iconici della serie.

Immagina di essere nel regno di Super Mario e di incontrare Mario stesso, Donkey Kong, la Principessa Peach, Luigi, Toad, Yoshi, Bowser e molti altri personaggi famosi. Ognuno di loro è pronto a unirti nell’avventura attraverso il labirinto magico.

Questo gioco è perfetto per le famiglie e i fan accaniti di Super Mario. È progettato per 2-4 giocatori e adatto ai bambini a partire dai 7 anni, quindi è ideale per coinvolgere tutta la famiglia in un’entusiasmante sfida di strategia e abilità.

La bellezza di Ravensburger Labyrinth Super Mario è che offre una variabilità infinita. Ogni partita è diversa grazie al labirinto che si modifica costantemente, garantendo una nuova sfida ogni volta che si gioca.

E ora potrai fare tuo questo gioco da tavolo a un prezzo davvero ottimo. Acquista subito Ravensburger Labyrinth Super Mario a soli 11,39€, approfittando dello sconto del 50% su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.