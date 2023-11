Il gioco da tavolo di Super Mario CROLLA a soli 6€!

Memory Pocket di Super Mario è la versione tascabile del celebre gioco da tavolo Memory di Ravensburger, portando l’emozione del gioco con sé ovunque. Composto da 32 carte di cartone, ogni carta presenta un’immagine di un personaggio o oggetto di Super Mario. L’obiettivo del gioco è trovare le coppie di carte identiche prima degli altri giocatori. Memory Pocket rappresenta un’esperienza divertente e stimolante per giocatori di tutte le età. I bambini possono sviluppare attenzione e coordinazione occhio-mano, mentre gli adulti possono apprezzare un momento di svago.

Le carte di Memory Pocket sono realizzate con materiali di alta qualità, offrendo resistenza e durabilità. Le immagini sono belle da vedere e dedicate al brand di Super Mario: il videogioco più famoso di Nintendo.

Ravensburger, con oltre 130 anni di esperienza nella produzione di giochi da tavolo, garantisce la qualità e il valore educativo dei suoi prodotti. Memory Pocket non fa eccezione dato che è un prodotto affidabile e di prestigio. Questo gioco da tavolo è progettato per coinvolgere tutta la famiglia. Rappresenta un modo divertente e coinvolgente per condividere momenti insieme. Memory Pocket è un gioco perfetto per tutta la famiglia. È un modo divertente e coinvolgente per passare del tempo insieme e divertirsi.