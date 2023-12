Il Gioco da Tavolo di Star Wars è scontato del 42%!

In Star Wars Villainous: The Power of the Dark Side, gli appassionati possono immergersi nell’universo epico di Star Wars, assumendo il ruolo di cinque iconici antagonisti: Darth Vader, Generale Grievous, Asajj Ventress, Moff Gideon e Kylo Ren. Ogni oscuro personaggio presenta obiettivi e strategie uniche, offrendo una profonda esperienza di gioco.

Il tabellone di gioco è diviso in cinque settori corrispondenti a ciascun cattivo, delineando i territori sotto il loro controllo. I giocatori avranno la possibilità di esplorare i propri settori, accumulare risorse, reclutare alleati, dispiegare navi e ostacolare i rivali.

La chiave per il successo è raggiungere gli obiettivi personalizzati di ciascun personaggio cattivo prima degli altri. Tali obiettivi possono variare, da conquistare specifici settori a distruggere oggetti cruciali o sconfiggere un altro cattivo.

Il gameplay si basa su un sistema di azioni nasato sulle carte, in cui i giocatori possono giocare queste ultime per eseguire varie azioni strategiche, come l’esplorazione di un settore, il reclutamento di alleati o il dispiegamento di navi. Le carte non solo guidano le azioni, ma offrono anche effetti speciali che possono essere sfruttati astutamente per avvicinarsi alla conquista degli obiettivi.