Il Gioco da tavolo di Harry Potter costa solo 16€ grazie alle offerte del Black Friday

Potterhead di tutta Italia, l’offerta che vi stiamo per presentare è rivolta proprio a voi! Sì, perché il gioco da tavolo Ravensburger Labyrinth Harry Potter è scontato per un periodo limitato a soli 16,29€ invece di 34,99€! Scopriamo insieme tutte le caratteristiche del gioco da tavolo!

Il gioco perfetto per i fan di Harry Potter

Ravensburger Labyrinth Harry Potter è un’entusiasmante versione del classico gioco da tavolo il Labirinto, ambientata nell’universo magico di Harry Potter. I giocatori dovranno trovare il percorso più breve attraverso il labirinto per raggiungere i famosi personaggi della saga, come Harry, Ron, Hermione, Albus Silente e Voldemort. Il gioco è adatto a bambini dai 6 anni in su e può essere giocato da 2 a 4 giocatori. La durata di una partita è di circa 20-30 minuti, quindi perfetta per le serate invernali in vista del Natale.

Le regole del gioco sono semplici ma richiedono una certa strategia dato che i giocatori devono utilizzare le carte Labirinto per spostare le loro pedine nell’intricata mappa. Le carte Tesoro possono essere utilizzate per ottenere vantaggi, come spostarsi di più caselle o cambiare direzione.

Il giocatore che raggiunge per primo un personaggio di Harry Potter vince la partita. Questo gioco da tavolo dedicato a Harry Potter è divertente, coinvolgente e piacerà a tutti i fan della saga. Ravensburger Labyrinth Harry Potter richiama l’atmosfera della saga cinematografica e le illustrazioni sono colorate e dettagliate.

Questo gioco da tavolo dedicato a Harry Potter promette divertimento, coinvolgimento e sarà sicuramente apprezzato da tutti i fan della saga. Con il suo mix di strategia e emozione, è un regalo perfetto per i momenti di intrattenimento in famiglia o tra amici. Fallo tuo a soli 16,29€ invece di 34,99€!

