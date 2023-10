Il gioco da tavolo dei Pokémon raggiunge il MINIMO STORICO (solo 13€)

Hai mai desiderato esplorare il mondo dei Pokémon in un’avventura entusiasmante? Ora puoi farlo a un prezzo davvero speciale! Il gioco da tavolo Ravensburger Pokémon Labyrinth è ora disponibile su Amazon a soli 13,19€ invece di 22,99€, risparmiando così il 43%!

Ravensburger Pokémon Labyrinth: il gioco da tavolo ufficiale al prezzo più basso di sempre

Il Ravensburger Pokémon Labyrinth è un’entusiasmante avventura per tutti i fan del brand giapponese. In questo gioco di labirinti, i giocatori saranno pronti a guidare i propri Pokémon preferiti attraverso intricati percorsi per raccogliere preziose gemme e raggiungere l’uscita del labirinto.

I bambini adoreranno esplorare un labirinto che si ispira all’universo dei Pokémon. Il gioco da tavolo ha regole semplici da apprendere, ideale per i bambini. Le istruzioni chiare consentono di iniziare a giocare senza complicazioni, ma la sfida è comunque stimolante.

Questo gioco tiene i bambini incollati al tavolo per ore. Ogni mossa offre emozionanti sorprese, poiché le strade e i passaggi del labirinto cambiano ad ogni turno. Solo con astuzia, intelligenza e un occhio attento riuscirai a vincere la partita, facendo ritornare i tuoi Pokémon al punto di partenza con tutti i tesori in mano.

La scatola del gioco contiene un tabellone, 34 tessere-labirinto, 24 gettoni-Poké Ball, 4 pedine Pokémon e 4 piedistalli. È un’opportunità per vivere un’entusiasmante avventura Pokémon in una forma da tavolo coinvolgente e dinamica.

Il gioco da tavolo Ravensburger Pokémon Labyrinth

