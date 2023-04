Il gadget di Apple che NON può mancare a casa vostra

Se avete un ecosistema Apple, la Apple TV 4K è la periferica che non può proprio mancare a casa vostra. Parliamo di un set box per la visione dei contenuti in streaming on demand, ma non solo.espande le potenzialità dell’iPhone stesso (o dell’iPad o del Mac) che, non solo va a sostituire le classiche funzioni da smart TV, ma ne amplia le potenzialità. Ammettiamolo: costa anche relativamente poco, 169,00 € con spese di spedizione comprese nel prezzo grazie ad Amazon. Il modello in questione dispone di 64 GB ed è disponibile con il modulo Wi-Fi. Nelle opzioni di acquisto troverete AppleCare+ per aumentare la copertura della garanzia e la possibilità di pagare a rate con Cofidis.

Apple TV: indispensabile nel proprio salotto

Andiamo a parlare delle caratteristiche dell’Apple TV 4K. In primo luogo citiamo il supporto al Dolby Vision 4K e all’HDR 10+. Questo garantisce una qualità video eccezionale, mentre per il suono, c’è il Dolby Atmos per immergervi in un sound tridimensionale cinematografico.

Sotto la scocca gira il potente processore Apple bionic A15, lo stesso chip che troviamo in iPhone 14, per intenderci. Grazie a questo SoC possiamo eseguire applicazioni di livello desktop e giochi di altissimo profilo. Vi divertirete un mondo con i titoli presenti su Apple Arcade giocabili direttamente da questa Apple TV. Se poi avete anche un controller Xbox o PlayStation, avrete veramente un’esperienza di gioco paragonabile ad una console. In alternativa, ci sono i videogiochi presenti sull’App Store, scaricabili tranquillamente all’interno di questa setup box. Tra le altre cose, potrete vedere anche i contenuti di Apple TV+, il servizio di streaming proprietario della mela. Concludiamo parlandovi del telecomando con Siri Remote che migliora l’esperienza d’uso e la rende semplicemente unica.

A 169,00 € questa Apple TV 4K è da acquistare al volo; è pronta per l’utilizzo, basta collegarla alla corrente e seguire la configurazione guidata, nulla più. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili; se la ordinate entro sette ore, sarà a casa vostra già mercoledì 5 aprile, in tempo per utilizzarla con i vostri amici o i vostri parenti durante le vacanze di Pasqua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.