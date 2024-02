Il Ferro da Stiro Verticale di Rowenta è SCONTATO del 31%

Dal poterselo portare in viaggio, fino a igienizzare i vari capi in modo rapido, gli utilizzi di un ferro da stiro verticale sono molteplici. Rowenta Access Steam Care è uno di questi. Nel momento in cui scriviamo quest’articolo è in sconto del 31%, passando dal prezzo di 59,99€ a soli 41,57€!

Tutte le caratteristiche del ferro da stiro verticale

Con una potenza di 1600 W e un vapore continuo di 30 g/min, Rowenta Access Steam Care offre una stiratura verticale eccezionale, anche per tessuti spessi. Grazie al supporto verticale incluso, puoi godere di una stiratura ancora più comoda e veloce, senza la necessità di un asse da stiro. L’innovativa piastra riscaldata in ceramica garantisce un tempo di riscaldamento di soli 40 secondi, evitando la formazione di condensa e assicurando che i tuoi capi siano subito pronti da indossare.

Ma non è tutto: il potente vapore non solo rimuove le grinze, ma elimina anche fino al 99,99% di germi e batteri, garantendo igiene profonda e freschezza duratura per tutti i tuoi capi. Con tre impostazioni di vapore, puoi personalizzare la stiratura in base al tipo di tessuto, assicurandoti la massima precisione e delicatezza.

Questo ferro da stiro verticale è progettato per essere pratico e intuitivo da utilizzare, con un cavo lungo 3 metri per una maggiore libertà di movimento e un serbatoio dell’acqua amovibile per un riempimento e una pulizia semplici. Ma le sue funzionalità non si fermano alla stiratura: può anche sanificare tende, piumoni e cuscini, e eliminare gli odori da tappezzerie e mobili imbottiti.

Insomma, questo ferro da stiro verticale di Rowenta è super completo. Non fartelo scappare per soli 41,57€!

