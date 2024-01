Il Ferro da Stiro Verticale di Rowenta CROLLA DI PREZZO

Il processo di stiratura con Pure Pop è reso semplice dalla sua potenza di vapore da 20 g/min, che garantisce risultati impeccabili su tutti i tessuti, persino quelli più delicati. Il vapore penetra nei tessuti, eliminando le pieghe e donando un aspetto fresco e igienico agli indumenti.

La caratteristica distintiva di è il suo sistema reversibile, incorporato nella testina che presenta due lati distinti. Un lato vellutato, perfetto per la stiratura degli abiti, e un lato anti-pelucchi, ideale per la rimozione di pelucchi e capelli indesiderati. La praticità è un elemento chiave di questo ferro da stiro verticale, con il suo design ultracompatto e leggero, pesando solo 1,3 kg. La sua portabilità consente di trasportarlo facilmente ovunque, rendendolo l’alleato perfetto anche durante i viaggi.

Il riscaldamento rapido in soli 15 secondi lo rende l’ideale per un uso frequente e per i ritocchi dell’ultimo minuto, garantendo prestazioni affidabili quando ne hai più bisogno. Da non trascurare, poi, il riconoscimento del Red Dot Design Award, uno dei premi di design più prestigiosi a livello mondiale. Questo riconoscimento sottolinea la combinazione di funzionalità innovative e design eccezionale di Pure Pop, confermando la sua eccellenza nel panorama degli elettrodomestici.