Il fantastico Tablet Lenovo CROLLA sotto i 100€!

Per quanto concerne le prestazioni, il Lenovo Tab M9 è alimentato da un processore MediaTek Helio G80 octa-core, capace di raggiungere una potenza fino a 2,0 GHz. Con una memoria di 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile fino a 128 GB tramite scheda microSD, questo tablet offre un’esperienza senza intoppi dalle applicazioni comuni alle più pesanti, come navigazione web, social media e streaming di video. Il processore MediaTek Helio G80, con le sue prestazioni fino a 2,0 GHz, garantisce la fluidità necessaria per gestire applicazioni impegnative, consentendo di giocare a giochi 3D, modificare video o utilizzare app di editing fotografico professionali.

Il display del Lenovo Tab M9 è un IPS da 9 pollici con risoluzione HD (1340 x 800 pixel), fornendo angoli di visione ampi e una riproduzione dei colori davvero fedele alla realtà. La luminosità di 400 nit assicura la chiara visualizzazione dei contenuti anche in condizioni della luce diretta del sole.

Per quanto riguarda le funzionalità, il Lenovo Tab M9 è dotato di una fotocamera da 8 MP per scattare foto e registrare video, garantendo un’esperienza multimediale completa. La batteria da 7700 mAh offre un’autonomia prolungata, consentendo un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Gli altoparlanti stereo integrati completano l’esperienza con un audio coinvolgente e di qualità. Insomma, questo di Lenovo è davvero un tablet completo in tutto e per tutto!