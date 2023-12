Il fantastico Horizon Forbidden West per PS5 crolla di prezzo grazie al COUPON!

Intricato nell’atmosfera post-apocalittica, Horizon Forbidden West si distingue come un coinvolgente gioco di ruolo d’azione, trasportando i giocatori in un futuro remoto devastato da una catastrofe enigmatica che ha spazzato via la civiltà umana. A guidare il cammino attraverso questo mondo sconosciuto è Aloy, una giovane cacciatrice con il coraggio di sfidare l’Ovest Proibito, una frontiera pericolosa e avvolta nel mistero, pregnante di nuove e inquietanti minacce.

L’Ovest Proibito si presenta come un vasto e avvincente scenario, con terre remote pronte ad essere esplorate, tribù da scoprire e segreti misteriosi da rivelare. Tra foreste lussureggianti, città sommerse e vette montuose, i giocatori si immergeranno in un mondo di meraviglie e pericoli, intraprendendo un viaggio ricco di incontri con una gamma diversificata di personaggi, che includono sia vecchie amicizie che nuove connessioni.

Il destino dei giocatori sarà plasmato da incontri con avversari mastodontici, tra cui gigantesche macchine e avversari umani spietati. Il sistema di combattimento, tanto strategico quanto coinvolgente, offre ai giocatori la possibilità di utilizzare armi, attrezzature e trappole variegate per affrontare le sfide con astuzia ed efficienza.

Nel cuore di Horizon Forbidden West si trova una storia epica, intrecciata di misteri. La storia si snoda attraverso il segreto di un imminente collasso terrestre, riportando alla luce un capitolo occulto dell’antico passato.

