Il fantastico Gotham Knights DELUXE EDITION costa solo 22€ con lo sconto!

Pronto a immergerti nelle oscure vie di Gotham City? Il fantastico Gotham Knights in versione DELUXE EDITION per PS5 è scontato 22,99€! Si tratta di un prezzo folle se pensiamo che il prezzo originale al quale è solitamente proposto raggiunge i 94,99€!

Gotham Knights DELUXE EDITION: un’edizione ricchissima

Gotham Knights Deluxe Edition offre un’esperienza di gioco di ruolo d’azione open world immersiva, collocando i giocatori nella Gotham City più dinamica e coinvolgente mai creata. Il gioco segue le gesta di una nuova generazione di supereroi DC, tra cui Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, chiamati a dimostrare il proprio valore come difensori della città dopo la scomparsa di Batman.

In questo contesto, i giocatori sono chiamati ad affrontare una serie di sfide che contribuiranno a plasmare la loro personale versione del Cavaliere Oscuro. Risolvere misteri intrecciati con i capitoli più oscuri della storia di Gotham e affrontare i leggendari supercattivi in scontri epici saranno solo alcune delle prove che attendono i giocatori.

Con la possibilità di scegliere tra quattro personaggi giocabili, ognuno con abilità e stili di combattimento unici, i giocatori potranno esplorare liberamente la Gotham City, vigilando sui cinque distretti e affrontando le attività criminali che emergono nella loro strada.

La Deluxe Edition, oltre al gioco base, offre il contenuto scaricabile (DLC) Visionary Pack, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco. Tra gli elementi inclusi nel DLC, troviamo una trasmogrificazione esclusiva che trasforma la tuta di Batgirl in un’opera d’arte realizzata da Jim Lee, un’armatura futuristica ispirata alla serie animata Batman of the future, una serie di emote esclusive per i personaggi giocabili, un set di equipaggiamento potenziato che conferisce ai personaggi giocabili un vantaggio in combattimento e dei materiali utili per potenziare l’equipaggiamento dei personaggi giocabili.

Non farti scappare questa ghiottissima edizione di Gotham Knights per PS5 che, con lo sconto del 76%, arriva a costare 22,99€!

