Il DualSense PS5 a tema Spider-Man 2 è in preordine su Amazon

Se sei un fan sfegatato di Spider-Man e possiedi una console PS5, questa è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire.

Il nuovo DualSense PS5 a tema Spider-Man 2, in edizione limitata, è ora disponibile in preordine su Amazon al prezzo speciale di 79,99 euro. Questo controller speciale è stato creato appositamente per celebrare l’uscita del tanto atteso gioco Marvel’s Spider-Man 2, ed è il complemento perfetto per vivere al massimo l’esperienza di gioco di uno dei supereroi più amati di sempre.

DualSense PS5 a tema Spider-Man 2: occhio al Simbionte

Il DualSense PS5 a tema Spider-Man 2 è caratterizzato da uno splendido design ispirato al simbionte, che renderà ogni sessione di gioco un’esperienza unica e coinvolgente. Inoltre, grazie alla tecnologia Audiotech Tempest 3D della console PS5, potrai immergerti completamente nel mondo di Spider-Man, individuando i suoni dei poteri bioelettrici, dei pericolosi attacchi nemici e del frenetico traffico della New York di Marvel. L’esperienza di gioco sarà così realistica che sembrerà di essere davvero nel cuore dell’azione.

L’SSD ad altissima velocità della console PS5 ti permetterà di passare da un personaggio all’altro, da Peter Parker a Miles Morales, in modo quasi istantaneo mentre esplori diverse zone della città. Il DualSense PS5 ti farà sentire l’azione delle ali di ragnatela utilizzando i grilletti adattivi, mentre il feedback aptico fornirà vibrazioni reattive durante l’uso delle nuove abilità simbionti di Peter Parker e delle evolute abilità bio-elettriche di Miles Morales.

Non perdere l’opportunità di prenotare il DualSense PS5 a tema Spider-Man 2, un controller unico nel suo genere che renderà le tue sessioni di gioco ancora più avvincenti e coinvolgenti. Ordinalo ora su Amazon e preparati ad entrare nella pelle di Spider-Man, vivendo avventure straordinarie e combattendo contro le forze del male per difendere la città di New York.

Affrettati, il numero di pezzi in edizione limitata è limitato e la consegna è prevista per il D1 dell’1 settembre 2023. Non perdere questa straordinaria occasione.

