Il DOPPIO COUPON fa crollare questo Proiettore a soli 89€!

Sei pronto a trasformare il tuo salotto nella sala cinematografica dei tuoi sogni senza spendere un capitale? Grazie al doppio coupon offerto da Amazon potrai finalmente farlo! Il modello iZEEKER crolla a soli 89,59€ grazie a un primo coupon di 30€ e un secondo, riscattabile sempre su Amazon che abbasserà il prezzo di un ulteriore 8%.

Tutte le caratteristiche del videoproiettore

Il proiettore iZEEKER supporta la connessione wireless a dispositivi iOS, Android, Windows e Mac attraverso WiFi 2.4/5G. Questo facilita il mirroring rapido dello schermo del tuo dispositivo, eliminando la necessità di cavi o adattatori aggiuntivi. Per quanto riguarda i dispositivi iPhone/iPad, consente una connessione diretta tramite il cavo Lightning originale, eliminando così la necessità di connessioni a reti WiFi e semplificando ulteriormente l’esperienza di utilizzo.

Grazie al Bluetooth 5.2, poi, si possono connettere cuffie o altoparlanti Bluetooth per un’esperienza audio coinvolgente. Una caratteristica apprezzabile di questo proiettore è la possibilità di regolare personalmente le impostazioni di luminosità e contrasto, permettendoti di adattare l’immagine proiettata alle tue preferenze.

Con supporto per diverse connessioni, tra cui HDMI, USB, AV e Aux, si presta alla connessione di una vasta gamma di dispositivi come laptop, console di gioco, lettori multimediali e dispositivi di archiviazione. Inoltre, il proiettore iZEEKER offre una serie di funzioni avanzate che arricchiscono l’esperienza di visione, tra cui la possibilità di zoomare per regolare la dimensione dell’immagine senza spostare il proiettore, la correzione trapezoidale per allineare verticalmente l’immagine e garantire un rettangolo standard, e i doppi altoparlanti HiFi per un suono surround di alta qualità.

Non perdere questa fantastica opportunità e fai subito tuo il videoproiettore a soli 89,59€. Non dimenticare di riscattare entrambi i coupon direttamente su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.