Il digitale terrestre funziona male: la soluzione SPOPOLA su Amazon (12€)

Hai controllato e la tua TV è compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2. Oppure, hai avuto cura di procurarti un decoder, così da renderla compatibile. Tuttavia, continui ad avere problemi ed è impossibile guardare i tuoi canali preferiti. A questo punto, il malfunzionamento non è da ricercarsi nelle tue periferiche, bensì – con ogni probabilità – nella ricezione del segnale.

L’impianto dell’antenna da tetto potrebbe essere insufficiente oppure non funzionare correttamente. Di conseguenza, al decoder o alla televisione potrebbe non arrivare sufficiente segnale e sarebbe proprio lui il colpevole dei malfunzionamenti.

La soluzione più immediata ed economica, in questo caso, è certamente una: l’antenna amplificata da interno. Proprio perché richiede un investimento decisamente contenuto, ormai è fra i prodotti più scelti e acquistati su Amazon. Dalla sua, un sacco di vantaggi.

Innanzitutto, è incredibilmente semplice da installare: puoi farlo in autonomia, sia in condominio che in casa indipendente, e non serve l’intervento di un professionista. Basta collegarla all’apposita porta dietro la TV oppure dietro il decoder. A quel punto, tramite porta USB bisognerà dare alimentazione all’amplificatore di segnale e poi basterà posizionare l’antenna appoggiandola sul mobile oppure appesa a finestre o muri. Super sottile e compatta, occupa pochissimo spazio. Alla fine, una bella ricerca dei canali ed avrai risolto.

Ancora, fra i vantaggi di questi prodotti c’è proprio il fatto di essere pensato per l’uso da interno: non dovrai chiedere alcun permesso al condominio e nemmeno sistemare impianti sul tetto. Potrai fare tutto dall’interno di casa e potrai spostarla da una TV all’altra ogni volte che lo desideri.

Per finire, l’antenna amplificata da interni è il prodotto perfetto per quello abitazioni in cui l’impianto principale proprio non c’è. L’esempio perfetto? La casa al mare oppure in campagna.

Considerando il prezzo bassissimo, e la facilità di installazione, si tratta decisamente della soluzione ideale per risolvere i problemi di ricezione del segnale del digitale terrestre. Come anticipato, su Amazon un buon modello si trova a 12,99€ appena con spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.