Il Controller Wireless per Xbox in ed. speciale "Stellar Shift" arriva su Amazon (ed è meraviglioso)

Ami giocare in grande stile? Questa volta Microsoft si è superata. Il colosso di Redmond ha recentemente presentato una nuova edizione limitata del suo Controller Wireless per Xbox. La Stellar Shift Special Edition ripropone la formula introdotta con il precedente modello Aqua Shift, calandola in un nuovo ambiente: non più l’acqua profonda degli oceani, ma il fascino delle galassie lontane. Il risultato a nostro avviso è stupendo, ma potete giudicare voi.

Questa edizione unica conferma l’impegno di Microsoft nel fornire ai propri utenti una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per il proprio controller. Il nuovo controller Stellar Shift presenta un design ispirato alle galassie, alle stelle e allo spazio profondo, con grilletti e pulsanti antiscivolo per una presa più confortevole.

Il Controller Wireless Xbox Stellar Shift Special Edition è la scelta perfetta per coloro che cercano di personalizzare la loro esperienza di gioco con un tocco di eleganza surreale. La sua luminosa tonalità cangiante blu/viola e l’impugnatura gommata con motivo a spirale lo rendono un accessorio dal design unico e affascinante. La croce direzionale ibrida e la finitura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore offrono una precisione di controllo eccezionale, mentre il connettore jack da 3,5 mm permette di collegare le cuffie compatibili.

Come bonus speciale, chi acquisterà il Controller Stellar Shift Xbox riceverà uno sfondo dinamico esclusivo a tema spazio per la dashboard della console Xbox Series X o Series S. Basta semplicemente collegare il controller alla console per sbloccare lo sfondo.

Questo stupendo controller in edizione limitata è disponibile ora sullo store Microsoft e presso alcuni rivenditori autorizzati, il nuovo Controller Stellar Shift Special Edition viene offerto al prezzo di 64,99 euro al lancio. Prenotalo ora su Amazon prima che l’edizione vada esaurita.

