Il Chromebook x360 di HP è in SVENDITA su Amazon: oggi a -33%

L’eccellente Chromebook x360 di HP è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre, il che dovrebbe farti correre subito ad acquistarlo. Oltre il prezzo super conveniente di appena 269€, merito dello sconto immediato del 33%, il notebook del colosso hi-tech è pronto fin da subito per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista.

Bello, leggero, realizzato con materiali di buon livello e con un rapporto qualità/prezzo invidiabile, il Chromebook di HP è la soluzione ideale per avere sempre a portata di mano un computer con cui puoi portare a termine tutti i task quotidiani.

Il Chromebook di HP è in super sconto su Amazon a un prezzo invidiabile: offerta top

Il display Full HD IPS da 14” ti dà la libertà di consultare pagine web, guardare video ad altissima risoluzione, lavorare e chattare sui social con i tuoi amici. Il processore Intel è perfettamente ottimizzato per garantirti potenza nei task impegnativi e leggerezza di consumi durante l’utilizzo standard, mentre la batteria integrata ti accompagna senza fatica per tantissime ore.

E poi c’è Chrome OS, ilvelocissimo e semplicissimo sistema operativo di Google che facilita l’accesso alle app e ai siti di cui hai bisogno; è sempre aggiornato contro virus e malware e ti fornisce l’utilizzo delle app Google più importanti.

Se stai cercando un notebook economico per lavorare, studiare o semplicemente come dispositivo secondario da utilizzare all’occorrenza, è arrivato il momento di acquistare subito su Amazon il portatile HP. Oggi non solo lo paghi pochissimo con il 33% di sconto, ma ti arriva direttamente a casa già domani con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.