Il Chromebook convertibile di Lenovo è in offerta con 100€ di sconto

Un laptop capace di coniugare versatilità, potenza e convenienza è Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook, che oggi puoi acquistare in sconto su Amazon a soli 699 euro invece di 799.

Con la spedizione Prime riceverai subito a casa uno dei migliori Chromebook sul mercato, con caratteristiche tecniche di alto livello e un design elegante e convertibile.

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook: la scheda tecnica

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook è dotato di un display da 14 pollici WUXGA con risoluzione 1920×1200 e pannello IPS, che offre immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Un dettaglio importante dello schermo è che è anche touchscreen e supporta l’input tramite penna digitale per fare clic, trascinare o disegnare direttamente sullo schermo. Grazie alla cerniera a 360 gradi, puoi usare il portatile in modalità tablet, tent, stand o notebook, a seconda delle tue esigenze.

Non preoccuparti delle prestazioni perché grazie al processore Intel Core i3-1215U hai grandi performance a consumi ridotti. La memoria RAM è da 8GB LPDDR4x-4266, mentre lo storage è da 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe, per avere abbastanza spazio dove archiviare i tuoi documenti importanti in velocità e soprattutto in sicurezza. La scheda grafica integrata Intel offre qualità in ogni circostanza.

Con la batteria da 51Wh hai fino a 10 ore di autonomia, per lavorare o divertirti senza interruzioni. La connettività è garantita dalle tecnologie Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 di ultima generazione, per una connessione veloce e affidabile. Il portatile dispone anche di due porte USB-C 3.1 (prima generazione), una porta USB-A (prima generazione) e un jack audio.

Un prodotto insomma di qualità, con hardware di buon livello che offre ottime prestazioni, complice anche la leggerezza del sistema operativo ChromeOS. Con questo portatile potrai usufruire di tutti i vantaggi della suite Google, tra cui Documenti e Fogli Google, per creare e modificare contenuti e collaborare con i colleghi in tempo reale.

Non perdere questa occasione: il Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook è in sconto su Amazon a soli 699 euro invece di 799. Approfitta dell’offerta e rivoluziona la tua produttività mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.