Il Cellulare Indistruttibile costa solo 59€ grazie all'OFFERTA Amazon!

Il Cellulare Rugged TCL 3189 4G è attualmente in offerta su Amazon a soli 59,99€, anziché 79,90€, offrendoti un dispositivo robusto e resistente progettato per affrontare le sfide dell’uso quotidiano e delle avventure all’aperto.

TCL 3189 4G: il cellulare indistruttibile

Una delle caratteristiche principali di questo cellulare è la sua impermeabilità e resistenza agli urti, certificata con standard IP68. Questo significa che il telefono è testato per resistere a cadute su superfici dure fino a 2 metri, offrendo una protezione affidabile contro gli imprevisti. Inoltre, è resistente alla polvere e alla sabbia, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili.

La costruzione del TCL 3189 è realizzata con materiali resistenti antigraffio, assicurando che il telefono mantenga la sua integrità estetica anche dopo avventure all’aperto impegnative. Questo lo rende ideale per chi ama trascorrere del tempo in natura senza preoccuparsi di danneggiare il proprio dispositivo.

La batteria di lunga durata è un punto forte di questo cellulare rugged. Garantisce fino a 32 ore di chiamate e una autonomia in standby di 17 giorni: puoi contare su prestazioni affidabili anche durante lunghe escursioni o periodi senza accesso a una presa di corrente.

Per una maggiore praticità, il TCL 3189 è dotato di una fibbia anticaduta staccabile, che consente di agganciare facilmente il telefono alle fasce dello zaino o al gancio del moschettone. Questa funzione rende il telefono sempre accessibile e sicuro durante le tue attività all’aperto.

In aggiunta, la presenza del tasto SOS sul telefono offre una sicurezza aggiuntiva in situazioni di emergenza. Puoi attivare rapidamente chiamate di soccorso in modo facile e immediato.

La torcia LED integrata rappresenta un’altra caratteristica pratica. Attivabile con la semplice pressione di un tasto, fornisce una fonte luminosa utile durante le situazioni di scarsa illuminazione, rendendo il TCL 3189 un compagno ideale per le avventure notturne o in condizioni di emergenza.

Il Cellulare Rugged TCL 3189 4G offre una combinazione di resistenza, durata della batteria e funzionalità pratiche, rendendolo un compagno affidabile per chi ama l’avventura e la vita all’aria aperta. Approfitta dell’offerta su Amazon a soli 59,99€ per ottenere un dispositivo che si adatta al tuo stile di vita attivo.

