Questo cavo 3 in 1 è esattamente quello che ognuno di noi dovrebbe avere. Perché? Per liberarci definitivamente dalla soggezione di cercare quello giusto. MicroUSB, USB C o Lightning? Con questo prodotto ce li hai tutti e tre, sempre disponibili e – soprattutto – utilizzabili in contemporanea.

Realizzato con materiale iper robusto, con supporto alla ricarica rapida, e lungo ben 1,5 metri: su Amazon lo porti a casa a 6,99€ ed è un'occasione d'oro.

Cavo 3 in 1: una genialata a prezzo super su Amazon

Partirei raccontandoti la sua qualità costruttiva, perché è una caratteristica fondamentale quando si tratta di cavetti. Un prodotto di bassa qualità si distrugge con pochissimi utilizzi: pensa a quanto stress siamo soliti sottoporre questi accessori, quotidianamente. Stacca, attacca, tira, piega: un continuo.

Ecco, questo gioiellino è realizzato in nylon intrecciato, lungo un metro e mezzo e – soprattutto – è rinforzato nei punti più sensibili, ovvero dove ci sono le porte.

La cosa interessante è che, con un unico cavo, potrai collegare (o semplicemente alimentare) fino a tre dispositivi contemporaneamente. Risparmi spazio e puoi usare una singola presa per tutto. Non importa se si tratta di smartphone, tablet, wearable, auricolari o PC.

Insomma, un solo prodotto, una miriade di utilizzi differenti. Adesso questo gioiellino lo porti a casa a prezzo ridicolo da Amazon: accaparratelo a 6,99€ appena e godi di spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

