Non importa se si tratta di tenerli in borsa oppure a casa, sulla scrivania: troppi cavi possono essere un vero problema. Una soluzione 4 in 1 può risolverlo, ma devi scegliere il modello giusto, quello che è veramente di qualità. Il gioiellino che ho scovato su Amazon ora costa appena 10,89€ ed è il prodotto definitivo: robusto, potente e sicuro.

Lo trovi in sconto adesso, ma le scorte sono destinate ad avere vita breve: l'occasione è particolarmente ghiotta anche perché le spedizioni sono rapide e gratis.

Cavo 4 in 1: eccellente qualità, prezzo scontatissimo

La qualità. Certo, perché in queste situazioni non si può partire solo dal prezzo per valutare un prodotto. Se costa poco, ma poi si rompe subito o – peggio ancora – non è nemmeno in grado di caricare un solo device, allora il cavetto è inutile.

Questo modello è impressionante perché è realizzato con materiali super robusti, resistenti alle sollecitazioni anche continuare. Alluminio e nylon per un cavo che è lungo 1,2 metri e – all'estremità – ha quattro uscite: 2 Lightning (per caricare iPhone e alcuni modelli di iPad), una USB C e una micro USB. Puoi collegare un dispositivo, ma anche due, tre o quattro contemporaneamente. La potenza di erogazione arriva a 3A e questo è semplicemente comodissimo perché la ricarica non sarà lentissima (dipende anche dall'adattatore al quale collegherai il cavo).ù

Un'altra chicca che mi ha convinto è che ogni uscita è colorata con un colore differente: blu, nero, rosso o verde. Non rischierà di confondersi nemmeno chi ha qualche problema con i diversi tipi di spinotto.

Insomma, questo cavo 4 in 1 mi è piaciuto non a caso, ma perché è in grado di mettere insieme qualità, prezzo e prestazioni. Pagare 10,89€ un prodotto che – per quello che offre – dovrebbe costarne il doppio, è un affare che solo Amazon può offrire con spedizioni rapide e gratis.

