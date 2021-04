Un bellissimo cavetto, super utile e super smart, realizzato in corda. A bordo, tutti gli adattatori che ti servono, che potrai cambiare facilmente con l’aggancio magnetico. Ora puoi avere questo gioiellino a 2,99€ appena da Amazon grazie al nostro codice sconto (K3ACGA2V). Le spedizioni sono assolutamente gratis, seppur non rapide.

Cavetto per smartphone e non solo: super offerta su Amazon

Innanzitutto, estetica e qualità di questo prodottosi basano sul materiale principale di costruzione del cavo stesso: la corda (ovvero nylon intrecciato). Più resistente e sicura della tradizionale plastica.

Ovviamente, non è solo questo a rendere unica questa soluzione, ma è proprio il suo funzionamento. Un solo cavo, lungo due metri, che da una parte ha un’uscita USB A mentre dall’altra un sistema magnetico. All’estremità magnetica potrai decidere di attaccare una punta USB C, microUSB oppure Lightning (per iPhone). Praticamente, in un’unica soluzione avrai sempre tutte le possibili uscite che ti servono.

La cosa ancora più interessante è che adesso questo cavetto lo porti a casa a 2,99€ appena, direttamente da Amazon. Tutto quello che devi fare è applicare il nostro codice sconto “K3ACGA2V” dopo aver messo il prodotto nel carrello. Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.

Non perdere le migliori offerte Amazon del giorno, le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone