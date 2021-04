Non un semplice cavetto, ma un modello super completo. Un tre in uno che ti permetterà di collegare, grazie all’estremità magnetica, un dispositivo USB C, microUSB oppure Lightning senza problemi. Ora su Amazon puoi averlo a 1,99€ appena con spedizioni super economiche.

Cavetto in super offerta su Amazon

Realizzato con materiali super robusti, puoi contare sul nylon e su ben 2 metri di lunghezza. Un cavo super versatile e fuori dal comune per un motivo ben preciso. Infatti, l’estremità è magnetica e ci sono tre “punte” di ricambio: una microUSB, una tipo C e una Lightning (per iPhone e determinati modelli di iPad).

Un modello tre in uno, quindi. Potrai inserire la punta direttamente nel dispositivo che usi più spesso e poi usare il meccanismo magnetico per iniziare la ricarica, ad esempio.

Per avere subito questo particolarissimo cavetto in super offerta su Amazon a 1,99€ soltanto devi solo accaparrartelo prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono super economiche (1,99€): in totale pagherai meno di 4€ per un prodotto comodissimo in tantissime situazioni.

Non perdere questa e altre super offerte: le migliori sono raccolte tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone