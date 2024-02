Il Castello di Hogwarts in versione LEGO costa 135€ su Amazon

Streghe e maghi di tutto il mondo, quest’offerta è dedicata a voi! Se siete fan del magico mondo di Harry Potter, non potete perdere questo fantastico sconto. Parliamo del set LEGO “Harry Potter”: Castello e Parco di Hogwarts, in questo momento scontato a soli 135,83€ invece che i classici 169,99€ di listino.

Tutte le caratteristiche del Castello di Hogwarts LEGO

Questa è un’imponente rappresentazione che cattura ogni dettaglio dell’iconico castello e del suo affascinante parco a ben 2.660 pezzi. Nel costruire questo set, avrai l’opportunità di rivivere le scene più iconiche e affascinanti della saga. Potrai dare vita alla Torre principale, alla Torre astronomica, ai cortili, alla Sala grande, alla rimessa delle barche e molto altro ancora. Ogni dettaglio è curato con la massima precisione, dall’aspetto roccioso del paesaggio alla maestosità del Lago Nero.

La magia di Hogwarts si trasmette attraverso ogni componente di questo set. Potrai esplorare i corridoi intricati del castello, posizionare le minifigure dei tuoi personaggi preferiti, come Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, e rivivere le emozionanti avventure che li hanno resi famosi.

I dettagli rendono questo set un vero capolavoro. Dalla Nave di Durmstrang alla Carrozza di Beauxbatons, fino alla Ford Anglia nascosta tra i rami del Platano Picchiatore, ogni elemento aggiunge un tocco di autenticità e magia.

Una volta completato, il Castello di Hogwarts avrà delle dimensioni di oltre 21 cm in altezza e 35 cm in larghezza, rendendolo perfetto come regalo di compleanno o una sorpresa speciale per i fan e i collezionisti di Harry Potter.

Immergiti nel mondo di Harry Potter con questo set LEGO. Pagalo solo 135,83€ anziché 169,99€!



