Il capolavoro Death Stranding per PS5 CROLLA del 61%!

Death Stranding Director’s Cut rappresenta l’apice dell’opera di Hideo Kojima, trasformando il gioco di azione e avventura del 2019 in un’esperienza straordinaria su PlayStation 5. Questa versione definitiva, lanciata nel 2021, è arricchita da una serie di contenuti aggiuntivi, miglioramenti tecnici e nuove funzionalità che sollevano il gioco a nuove vette.

Il Director’s Cut offre una trama estesa che introduce nuove missioni, ambientazioni avvincenti e molto altro. I giocatori possono esplorare una zona ampliata del mondo di gioco, affrontare nuovi nemici, e sperimentare l’uso di armi e veicoli extra. Oltre a ciò, nuove missioni e divertenti minigiochi, come il poligono di tiro e il circuito, arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco.

Il sistema Social Strand è stato potenziato per favorire interazioni più dirette tra i giocatori. La possibilità di donare risorse preziose per la ricostruzione delle strutture nei mondi di gioco reciproci e di esprimere apprezzamenti per le creazioni altrui crea un legame sociale unico tra la community di giocatori.

La Director’s Cut, poi, sfrutta appieno le caratteristiche di PlayStation 5, offrendo una coinvolgente esperienza di gioco. I grilletti adattivi del controller DualSense consentono di percepire in modo tangibile gli effetti ambientali, mentre il feedback aptico trasporta i giocatori nel cuore pulsante del mondo di gioco.