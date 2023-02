Il campanello wireless a 9€ su Amazon è DA AVERE assolutamente (-50%)

Il campanello wireless è un dispositivo perfetto per sapere sempre quando c’è qualcuno alla porta, grazie alla notifica in arrivo sull’unità da interni. Infatti, il kit è composto da 2 pezzi: uno da sistemare all’esterno, con il tasto integrato per permettere a chi c’è alla porta di suonare, e uno da interni. Le due unità possono essere posizionare fino a una distanza di ben 400 metri: proprio questo rende il set perfetto per cancelli posizionati anche lontani dalla porta di ingresso: io lo uso esattamente in questo modo!

A questo prezzo, questo utilissimo prodotto è un autentico affare. Non perdere l'occasione di fare un golosissimo affare su Amazon, risparmia il 50% e porta tutto a casa a 9,99€ appena

Un prodotto decisamente bello sotto il punto di vista estetico e – soprattutto – super semplice da installare. I dispositivi sono già abbinati fra loro, dovrai solo posizionarli. L’unità da esterni funzionata tramite batteria e quindi funziona indipendentemente dalla corrente elettrica: non servirà portarla. L’unità da interni potrai posizionarla senza problemi, invece, in una presa a muro in casa. Scegli la melodia che desideri sentire quando qualcuno suona alla porta e regola il volume: puoi impostarla in modo che risponda al meglio alle tue esigenze.

