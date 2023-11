Il Calendario dell'Avvento LEGO Harry Potter è scontato per il Black Friday!

Per i potterhead, Hogwarts è più di una semplice scuola di magia: è una seconda casa, un luogo dove vivere le proprie avventure e sognare un futuro migliore. Con il Calendario dell’Avvento LEGO, i fan di Harry Potter possono rivivere l’atmosfera magica di Hogwarts ogni giorno, dal 1° dicembre al 24 dicembre. In occasione del Black Friday 2023, il Calendario dell’Avvento LEGO è in offerta su Amazon a soli 28,14€ invece dei classici 37,99€.

Tutte le sorprese del Calendario dell’Avvento LEGO Harry Potter

I fan di Harry Potter, di tutte le fasce d’età, possono immergersi in un’entusiasmante avventura magica grazie al Calendario dell’Avvento LEGO Harry Potter 2023. Dal 1° dicembre al 24 dicembre, una nuova porta del calendario si aprirà, rivelando un regalo magico. Tra queste sorprese potrete trovare 6 affascinanti minifigure LEGO, tra cui spiccano Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Draco Malfoy, Madama Rosmerta e la prima minifigure di Albus Silente. Inoltre, sono inclusi 18 modellini raffiguranti luoghi iconici di Hogsmeade, quali i celebri pub “Ai Tre Manici di Scopa”, il negozio di scherzi Zonko e l’incantevole negozio di dolciumi Mielandia, oltre a oggetti tratti dalla serie, per ricreare fedelmente le indimenticabili scene magiche dei film di Harry Potter.

I bambini avranno il piacere di divertirsi costruendo i modellini e dando vita alle loro avventure con i maghetti preferiti, mentre i mattoncini possono essere combinati per ricreare l’intero villaggio di Hogsmeade. Questo Calendario dell’Avvento rappresenta un’esperienza coinvolgente che permette di portare la magia di Hogwarts direttamente nelle mani dei fan, grazie alla creazione di momenti indimenticabili durante la stagione natalizia.

Non perdere l’opportunità di acquistare Calendario dell’Avvento LEGO Harry Potter con lo sconto riservato per il Black Friday 2023 a soli 28,14€ invece dei classici 37,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.