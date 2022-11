Il Calendario dell'Avvento LEGO è già il regalo di Natale perfetto: solo 14€

Regalo di Natale anticipato? Con i LEGO è sempre possibile, specialmente con questo fantastico set Calendario dell’Avvento che ti permetterà di preparare te e i tuoi bambini alle feste in modo originale.

Approfittando adesso dell’esclusiva offerta Amazon puoi pagarlo soltanto 14,99 euro invece di 24,99. Con la consegna Prime lo riceverai in pochissimi giorni.

Calendario dell’Avvento LEGO: il set perfetto per prepararsi al Natale

Il set LEGO Calendario dell’Avvento include 5 minifigure della serie LEGO City Adventures, insieme a Babbo Natale e tante divertenti mini costruzioni.

Come ogni buon Calendario dell’Avvento che si rispetti, ogni giorno, fino alla Vigilia del 24 dicembre, è possibile avere una nuova minifigura e una piccola costruzione con istruzioni passo-passo stampate per un’esperienza divertente per piccoli e adulti.

Il Calendario include un tappeto da gioco che, arricchendosi gioco per giorno delle figure e dei mattoncini inclusi, darà modo di dare vita ad avventure fantasiose che rispecchino in pieno il clima natalizio. L’obiettivo è arrivare a creare un piccolo paese delle meraviglie invernale, da mettere poi sotto l’albero.

Ancora per oggi è disponibile ad un prezzo di 14,99 euro in offerta esclusiva su Amazon. Lo acquisti adesso e fai subito un fantastico regalo di Natale con largo anticipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.