Il bundle PS5 Spider-Man 2 Limited Edition è su Amazon: ecco dove

L’atteso bundle Limited Edition che include una PlayStation 5 Standard Edition a tema e una copia digitale di Marvel’s Spider-Man 2 è finalmente arrivato anche su Amazon.

Non preoccuparti se risulta ancora “Non disponibile”: ti consigliamo di salvare la pagina e attendere perché a breve Amazon darà il via libera al preordine. Ti suggeriamo di non attendere troppo perché, viste le scorte limitate, andrà facilmente a ruba.

Ti ricordiamo che il lancio del bundle è previsto il prossimo 01 settembre 2023 e grazie ad Amazon potrai riceverlo a casa tua direttamente al D1. Il prezzo consigliato è di 659,99 euro per un’offerta che include anche una copia digitale di Marvel’s Spider-Man 2, che potrai riscattare però solo dal 20 ottobre 2023, giorno di lancio del gioco.

Non finisce qui: perché se possiedi già una PlayStation 5 e vuoi comunque cambiarla con un design ispirato al Simbionte, arrivano in prenotazione anche le cover ufficiali. Ti basta cambiarle con quelle originali della tua console per avere praticamente la tua PS5 limitata a tema Spider-Man.

Pure in questo caso vale il discorso fatto in precedenza: sebbene risulti “Non disponibile”, ti suggeriamo di salvare il link e attendere che nelle prossime ore venga data la possibilità di prenotare questo ambitissimo accessorio.

Infine, se preferisci, ricorda che su Amazon puoi sempre prenotare il gioco, Marvel’s Spider-Man 2, con una offerta a 69,99 euro rispetto agli 80,99 euro che costerà al lancio. La consegna è garantita al D1: il 20 ottobre.

