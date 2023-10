Il bundle Nintendo Switch per gli Sportivi è ora SCONTATISSIMO!

Hai sempre sognato di divertirti con amici e familiari con il Nintendo Switch? Ora è possibile a un prezzo davvero conveniente di soli 263,50€ invece di 299,00€! Questo significa che puoi risparmiare il 12% sull’acquisto del Nintendo Switch + Switch Sports Set!

Nintendo Switch + Switch Sports Set: ecco il contenuto

Il Nintendo Switch + Switch Sports Set offre un’esperienza di gioco coinvolgente per tutta la famiglia. Questo pacchetto include tutto il necessario per iniziare a giocare e divertirsi immediatamente.

Una console Nintendo Switch: il cuore del divertimento, che ti consente di giocare sia in modalità portatile che su un televisore. È incredibilmente versatile e ti offre una vasta gamma di giochi da esplorare.

Un set di Joy-Con: questi controller versatili ti permettono di giocare in modi unici, sia da soli che in multiplayer. Possono essere utilizzati separatamente o come un controller tradizionale, offrendo molte opzioni di gioco.

Il gioco Nintendo Switch Sports: questo gioco è una raccolta di attività sportive coinvolgenti, tra cui tennis, baseball, golf, e molto altro. È perfetto per le sfide amichevoli tra amici o per divertirti da solo.

Una fascia per la gamba: questa fascia è inclusa per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di gioco, consentendoti di sfruttare al massimo i giochi attivi.

Un codice per 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online: questo ti permette di accedere a una vasta libreria di giochi classici, di giocare online con amici e di sfruttare altre funzionalità esclusive.

Con il Nintendo Switch + Switch Sports Set, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per divertirti e creare momenti indimenticabili con amici e familiari. Che tu stia cercando un modo per tenere tutti coinvolti nelle attività di intrattenimento o desideri esplorare il mondo dei giochi Nintendo, questo pacchetto è un’opportunità eccezionale.

Non lasciarti sfuggire questa occasione di risparmio del 12% e aggiungi il Nintendo Switch + Switch Sports Set al tuo carrello su Amazon oggi stesso, pagandolo solo 263,50€! Preparati per ore di divertimento e avventura con uno dei sistemi di gioco più popolari al mondo.