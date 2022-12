Il bundle DualSense e FIFA 23 torna su Amazon in offerta per Natale

C’è una doppia occasione natalizia su Amazon. Il bundle che include un DualSense White per PlayStation 5 e una copia digitale di FIFA 23 è disponibile in offerta a 97,99 euro. Attenzione però: perché completando l’ordine adesso riceverai un ulteriore sconto in automatico che ti permetterà di pagare complessivamente solo 93 euro. Con disponibilità immediata e spedizione Prime sarà a casa tua nel giro di 48 ore.

Il bundle DualSense con FIFA 23 è il regalo di Natale perfetto per gli appassionati

Se possiedi una PlayStation 5 e vuoi farti un doppio regalo, o in caso vuoi farlo a qualcuno, questo bundle è praticamente perfetto. Praticamente quasi al prezzo di uno ti porti a casa non solo un secondo controller DualSense per la tua console, ma anche una copia del gioco di calcio più amato e famoso al mondo.

In questo modo avrai due controller in casa con cui giocare proprio a FIFA 23, o ad altri titoli multiplayer, in occasione delle feste. Potrai sfidare parenti e amici in fantastiche partite scegliendo squadre presenti in oltre 30 campionati di tutto il mondo, comprese Serie A e Serie B, oppure scaricando il DLC gratuito che ti permette di giocare la Coppa del Mondo 2022 in fase di svolgimento in Qatar.

Tutto quello che devi fare è aggiungere il bundle al carrello e completare l’ordine il prima possibile: DualSense PS5 e FIFA 23 ti costano insieme solo 93 euro, adesso, con Prime. E puoi persino pagare in 5 rate da 19 euro, se preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.