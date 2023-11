Il bundle con PlayStation 5 e God of War Ragnarök CROLLA di prezzo per il Black Friday

Il Black Friday 2023 è il momento perfetto per passare alla next-gen di console videoludiche e questo bundle ne è la prova. Sony PlayStation 5 è scontata insieme all’ultimissimo capolavoro Sony Santa Monica: God of War Ragnarök! Potrai infatti fare tuo questo bundle a soli 499,00€ invece di 619,99€.

PlayStation 5 + God of War Ragnarök: un bundle epico

Il bundle PlayStation 5 Standard Console + God of War Ragnarök include la console PlayStation 5, che offre un’esperienza di gioco senza precedenti grazie al supporto per il feedback tattile, i trigger adattivi, la tecnologia audio 3D e molto altro.

God of War Ragnarök è il sequel dell’acclamato God of War del 2018, che ha portato la saga di Kratos nel mondo della mitologia norrena. In questo nuovo capitolo, Kratos e Atreus devono affrontare il Ragnarök: la fine del mondo profetizzata. In questo capitolo, i due eroi devono viaggiare attraverso i Nove Regni per trovare informazioni sul destino, ma lungo la strada affronteranno una serie di nemici pericolosi, tra cui dèi, mostri e creature mitologiche.

Il feedback tattile e i trigger adattivi della PlayStation 5 rendono l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Il feedback tattile permette di sentire la consistenza di ogni arma o oggetto che Kratos e Atreus impugnano, mentre i trigger adattivi offrono una resistenza variabile in base all’azione che si sta compiendo. La tecnologia audio 3D crea un’atmosfera ancora più realistica, permettendo ai giocatori di sentire come se fossero immersi nel mondo di God of War Ragnarök.

God of War Ragnarök è un gioco imperdibile per i fan della saga e questo bundle permette di assaporare il tutto ad un prezzo davvero conveniente di soli 499,00€ invece di 619,99€!

