Il bundle con PlayStation 5 e Final Fantasy XVI a un PREZZO FOLLE per il Black Friday

Vuoi entrare nella next-gen? Non c'è occasione migliore. Il bundle con PlayStation 5 + Final Fantasy XVI

PlayStation 5 e Final Fantasy XVI in bundle a un prezzo pazzesco

Il bundle include, oltre a PlayStation 5, anche Final Fantasy XVI. Il protagonista, Clive, è in grado di sfruttare i poteri di più Eikon in battaglie dinamiche e adrenaliniche, offrendo un’esperienza di combattimento unica nel suo genere. In Final Fantasy XVI, i Dominanti sono individui che possono evocare e controllare potenti creature chiamate Eikon. Clive è un Dominante del drago Phoenix, e deve affrontare altri Dominanti per proteggere il suo regno.

Le battaglie di Final Fantasy XVI sono frenetiche e spettacolari durante le quali i giocatori possono combinare attacchi fisici e magici per creare combo devastanti. Inoltre, possono sfruttare le abilità speciali dei loro Eikon per ottenere un vantaggio sui loro nemici. Final Fantasy XVI offre una narrazione coinvolgente che ti trascinerà in un mondo ricco di sfide. La storia è ambientata nel Regno di Valisthea, un mondo mozzafiato immerso in un conflitto tra nazioni in guerra.

Il gioco esplora temi maturi e realistici, come la guerra, la perdita e la redenzione. La storia è ricca di colpi di scena e rivelazioni, e ti terrà incollato allo schermo fino alla fine. Final Fantasy XVI ti porta a esplorare il Regno di Valisthea, un mondo mozzafiato immerso in un conflitto tra nazioni in guerra, dove dettaglio del mondo di gioco è curato con precisione, offrendo una esperienza di gioco avvincente e coinvolgente.

