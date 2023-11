Il Bundle con PlayStation 5 e COD MW III scende al MINIMO SOTRICO!

Il bundle PlayStation 5 + CALL OF DUTY MW III è un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di gaming. Attualmente in offerta su Amazon a soli 495,00€, anziché 619,99€, questo pacchetto offre una combinazione irresistibile di una console di ultima generazione e uno dei titoli più attesi.

Caratteristiche principali del Bundle

PlayStation 5 Console: La PlayStation 5 è la console di nuova generazione di Sony, progettata per offrire prestazioni di gioco senza precedenti. Dotata del potentissimo processore AMD Zen 2 e della GPU AMD RDNA 2, questa console ti permette di vivere un’esperienza di gioco avanzata e immersiva.

La PlayStation 5 è la console di nuova generazione di Sony, progettata per offrire prestazioni di gioco senza precedenti. Dotata del potentissimo processore AMD Zen 2 e della GPU AMD RDNA 2, questa console ti permette di vivere un’esperienza di gioco avanzata e immersiva. CALL OF DUTY MW III: Incluso in questo bundle, CALL OF DUTY MW III rappresenta il culmine dell’azione sparatutto in prima persona. Con una campagna avvincente, una modalità multiplayer competitiva e la modalità cooperativa zombie, il gioco offre un’esperienza completa per gli amanti dell’azione e dell’adrenalina.

Il bundle non solo ti offre l’accesso alla straordinaria PlayStation 5 ma arricchisce anche la tua libreria di giochi con CALL OF DUTY MW III. Vivi l’emozione di un’azione di gioco realistica e coinvolgente grazie alle caratteristiche avanzate della console e all’intensa trama del gioco.

Questo pacchetto è offerto a un prezzo eccezionale di soli 495,00€, consentendoti di risparmiare significativamente rispetto al prezzo originale di 619,99€. Questa offerta è un’occasione unica per entrare nel mondo del gaming di nuova generazione senza farti mancare nulla.

Il bundle PlayStation 5 Console + CALL OF DUTY MW III è perfetto per chi cerca un’esperienza di gioco completa e di altissimo livello. La console di nuova generazione e il gioco di successo si uniscono in un pacchetto straordinario, reso ancora più attraente dal prezzo scontato di 495,00€. Non perdere l’opportunità di portare a casa questa combinazione vincente e immergerti in un mondo di intrattenimento di altissima qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.