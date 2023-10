Il Bundle con FC 24 e il Dualsense è perfetto per giocare con gli amici su PS5 (ed è in sconto!)

Se sei un appassionato di gaming, non lasciarti scappare questa incredibile offerta su Amazon! Il Dualsense bianco e il gioco EA FC 24 sono disponibili a un incredibile prezzo di soli 105,99€ anziché 119,99€. Questo significa risparmiare il 12% su un bundle eccezionale.

Il bundle definitivo per gli amanti del calcio!

Desideri condividere la tua esperienza con un amico o sei un appassionato di giochi di calcio in cerca di un’esperienza ultra-realistica? Questa offerta è perfetta per te.

Il Dualsense bianco è il controller ufficiale per la console Playstation 5. Con il suo design elegante e moderno, offre un’esperienza di gioco straordinaria. La sua tecnologia avanzata ti permette di sentire ogni vibrazione, ogni movimento e ogni dettaglio del gioco. Sarai immerso completamente nell’azione.

EA FC 24 è il nuovo gioco di calcio di EA Sports. Con una grafica eccezionale e un gameplay realistico, ti sentirai come se fossi sul campo. Partecipa a entusiasmanti partite, segna gol spettacolari e vivi l’emozione del calcio come mai prima d’ora. Con EA FC 24 potrai vivere l’emozione del calcio come mai prima d’ora. La grafica eccezionale ti farà immergere nel campo da gioco, mentre il gameplay realistico ti permetterà di controllare i tuoi giocatori come se fossi sul campo.

Il bundle Dualsense bianco + EA FC 24 è un’offerta imperdibile per gli appassionati di calcio. Con questo bundle avrai tutto il necessario per vivere un’esperienza di gioco coinvolgente e realistica.

Non perdere questa occasione. Acquista il Dualsense bianco e EA FC 24 su Amazon oggi stesso e preparati a un’esperienza di gioco straordinaria. Il tempo stringe, assicurati di approfittare di questo affare incredibile mentre è ancora disponibile.

Questo bundle ti offre l’opportunità di avere entrambi a un prezzo conveniente. Risparmia il 12% e porta a casa il Dualsense bianco e EA FC 24 per soli 105,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.