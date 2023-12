Il BUDGET PHONE perfetto è di Samsung: -34% per Galaxy A14

Quest’oggi Amazon svela una offerta scioccante che ha come protagonista uno tra i migliori budget phone Android degli ultimi tempi, il Samsung Galaxy A14. Sfruttando lo sconto immediato e scioccante del 34%, infatti, oggi ti bastano appena 138€ per mettere al sicuro un device che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze.

Leggero, compatto, sottile e con un rapporto qualità/prezzo imbattibile, lo smartphone Android economico di Samsung è ideale per portare a termine i task quotidiani più comuni: telefonare, navigare in rete, ascoltare la musica, scattare foto, chattare sui social e molto altro ancora.

Samsung Galaxy A14 costa davvero poco su Amazon: offerta shock imperdibile

Samsung Galaxy A14 monta un bel pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad altissima risoluzione Full HD+, un valido processore octa core con 4/64 GB di memoria interna (ovviamente espandibile tramite microSD), e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Come se non bastasse, lo smartphone economico di Samsung monta anche un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP: scatta tutte le foto che vuoi e registra bellissimi video ad alta risoluzione per rivivere i momenti più belli senza perdita di dettagli.

Inutile girarci intorno: se stai cercando un buon budget phone non devi assolutamente farti scappare il device di Samsung in offerta su Amazon; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

