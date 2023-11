Il Box di Carte Pokémon Scarlatto e Violetto a un SUPER PREZZO grazie al COUPON eBay!

Se sei un appassionato di Pokémon, non puoi perdere questa imperdibile occasione! Il Pokémon Scarlatto e Violetto Ossidiana Infuocata Set Allenatore Fuoriclasse è ora disponibile su eBay con uno sconto del 12%, al prezzo incredibilmente conveniente di 50,91€ invece di 59,90€. Ecco un’opportunità da non farsi sfuggire, poiché il coupon “NOVEDAYS” è valido fino al 19 novembre 2023.

Cosa contiene il box?

9 Buste dell’Espansione Ossidiana Infuocata: Questo set include ben 9 buste dell’espansione Ossidiana Infuocata, ognuna delle quali potrebbe contenere carte rare e potenti. Preparati a scoprire nuovi Pokémon e potenziare il tuo mazzo.

1 Carta Promozionale di Charmander: Charmander è uno dei Pokémon di tipo Fuoco più amati, e questa carta promozionale è un vero tesoro per i collezionisti e i giocatori. Aggiungi la potenza di Charmander al tuo mazzo!

65 Bustine Protettive con Charmander: Per proteggere le tue carte da danni e usura, questo set include ben 65 bustine protettive decorate con l’adorabile Charmander. Mantieni le tue carte in perfette condizioni.

45 Carte Energia del GCC Pokémon: Le carte Energia sono fondamentali per giocare a Pokémon, e questo set ti fornisce 45 carte Energia del GCC Pokémon per garantire che il tuo mazzo sia ben equilibrato.

1 Guida Giocatore per l’Espansione Ossidiana Infuocata: Se sei nuovo nel mondo di Pokémon, questa guida giocatore ti sarà di grande aiuto per imparare le regole e le strategie di gioco dell’espansione Ossidiana Infuocata.

6 Dadi Segnalini Danno e 1 Dado Lancia-Moneta: I dadi sono essenziali per il gioco, e questo set include 6 dadi segnalini danno e 1 dado lancia-moneta per le tue gare Pokémon.

2 Segnalini delle Condizioni Speciali: Questi segnalini ti aiuteranno a monitorare le condizioni speciali dei tuoi Pokémon durante le combattimenti

1 Cofanetto da Collezione: Conserva e organizza tutto il contenuto di questo set nel cofanetto da collezione incluso, che dispone di quattro divisori per una perfetta organizzazione.

Questo set è un ottimo modo per iniziare o espandere la tua collezione di carte Pokémon. Con le buste dell’espansione, la carta promozionale di Charmander e tutto il resto, è un’opzione perfetta per i fan di Pokémon alla ricerca di un affare straordinario. Non perdere questa opportunità unica di ottenere un set eccezionale a un prezzo di soli 50,91€ invece di 59,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.