Il Bollitore Elettrico Philips CROLLA del 34% su Amazon

Il bollitore Philips Daily Collection è caratterizzato da una resistenza piatta altamente efficiente, garantendo una rapida ebollizione dell’acqua. Collocata strategicamente sul fondo del bollitore, assicura una distribuzione uniforme del calore per una bollitura omogenea. Con una generosa capacità di 1,7 litri, il bollitore può preparare oltre 7 tazze di acqua a ogni utilizzo, risultando la scelta ideale per famiglie numerose o per chi desidera servire bevande calde agli ospiti.

Realizzato con resistente acciaio inox spazzolato, il Philips Daily Collection non solo offre un’estetica elegante, ma assicura anche durabilità nel tempo, resistendo alla corrosione e al deterioramento. La pulizia del bollitore è un gioco da ragazzi. Il coperchio a molla con ampia apertura consente un accesso agevole al cestello interno, completamente removibile per una pulizia accurata. Inoltre, il pulsante di apertura è progettato per evitare contatti con il vapore, garantendo sicurezza durante l’utilizzo.

L’interruttore, arricchito da una luce blu integrata, si illumina durante il funzionamento, fornendo un chiaro segnale visivo dello stato del dispositivo. Questo ti permetterà di capire quando il bollitore è in funzione e quando, invece, potrai iniziare a versare la tua bevanda preferita.