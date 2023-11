Il Black Friday è già iniziato: -65% e 3 mesi gratis per NordVPN

È già tempo di Black Friday per NordVPN che lancia una nuova offerta con prezzo ridotto e 3 mesi gratis extra. La promozione in questione riguarda il piano biennale della VPN, ora attivabile con una spesa di 3,79 euro al mese.

Da notare, però, che aggiungendo appena 2 euro in più al mese è possibile ottenere 1 TB in cloud oltre che il Password Manager. Per entrambe le promozioni c’è un abbonamento da ben 27 mesi oltre che una garanzia di rimborso di 30 giorni.

L’offerta del Black Friday di NordVPN è attivabile direttamente online, tramite il link qui di sotto.

VPN per il Black Friday: ecco l’offerta di NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, con protezione della crittografia per il traffico dati e una politica no log che azzera il tracciamento. Si tratta di requisiti essenziali per ottenere il massimo della privacy.

Il servizio, inoltre, mette a disposizione un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per geolocalizzare l’indirizzo IP della connessione e aggirare la censura online e blocchi geografici all’accesso ai servizi web.

Con l’offerta del Black Friday è possibile attivare NordVPN co nun costo ridotto a 3,79 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis, per un totale di 27 mesi. C’è anche la possibilità di richiedere il piano Completo che aggiunge 1 TB in cloud e il Password Manager con un costo di appena 2 euro in più ogni mese.

La promozione di NordVPN prevede la fatturazione anticipata (con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi) e mette a disposizione una Garanzia di Rimborso a 30 giorni. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. Per attivarla basta seguire il link qui di sotto e scegliere poi il piano più adatto alle proprie necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.