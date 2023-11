Il Black Friday di Amazon ti REGALA il Chromebook ASUS più AMATO

In occasione del Black Friday di Amazon hai a portata di mano la migliore occasione di sempre per acquistare il notebook economico ASUS Chromebook CX1. Infatti, prendendo al volo lo sconto del 10%, ti bastano appena 189€ per mettere le mani sul tuo nuovo computer portatile.

Nonostante si tratti di un prodotto molto conveniente ed economico, in realtà il notebook di ASUS è pronto fin da subito per sorprenderti: è perfetto da utilizzare come device secondario da affiancare a un PC più potente, oppure come dispositivo da utilizzare per navigare in rete, chattare sui social, studiare e molto altro ancora.

ASUS Chromebook CX1 crolla di prezzo su Amazon con il Black Friday: occasione d’oro

Realizzato con materiali di buona qualità e con un profilo particolarmente sottile, il Chromebook di ASUS è anche resistente ai liquidi e monta un buon pannello anti-riflesso da 14” ad alta risoluzione. Sotto il cofano, inoltre, un potente processore Intel sfrutta 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno per salvare tutti i tuoi file e avviare le app di cui hai bisogno.

Con un prezzo su Amazon di appena 189€ in occasione del Black Friday hai finalmente a portata di mano l’eccellente notebook low cost ASUS; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.