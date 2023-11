Il Black Friday di Amazon ti dà la SCUSA PERFETTA: OPPO Enco X2 a 121€

Con un risparmio immediato di ben 78€ il Black Friday è pronto a sorprenderti con una mega offerta di Amazon sulle cuffie true wireless di fascia premium OPPO Enco X2. Lo sconto immediato del 39%, infatti, fa crollare il prezzo finale di vendita ad appena 121€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Stiamo parlando di un prodotto che non ha assolutamente nulla da invidiare ai modelli di cuffie true wireless più blasonati, da nessun punto di vista.

Le cuffie true wireless di fascia alta OPPO Enco X2 al 39% in meno su Amazon

Leggere, comodissime e con un design premium, le cuffie true wireless di OPPO stupiscono con una eccellente qualità audio by Dynaudio: i bassi sono sempre carichi e avvolgenti, con i medi e gli alti sempre chiari e ben definiti. Il modulo Bluetooth 5.2 ti assicura una trasmissione sempre stabile di brani audio ad altissima risoluzione, mentre i controlli touch ti permettono di gestire rapidamente le tue playlist e anche le telefonate in arrivo e in uscita.

Con 40 ore di autonomia complessiva e il pieno supporto ai dispositivi mobile iOS e Android, le cuffie OPPO Enco X2 supportano anche la cancellazione del rumore per garantirti sempre il massimo isolamento dai rumori esterni.

Con un prezzo finale di vendita di appena 121€ su Amazon le cuffie a marchio OPPO sono pronte a sorprenderti sia per la qualità audio che per la loro economicità; le cuffie di fascia premium possono essere tue già dalla giornata di domani con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.