Il Black Friday continua con Aruba: -60% su hosting e domini

La promozione del Black Friday di Aruba continua fino al prossimo 4 di dicembre. Per tutti i nuovi utenti è possibile ottenere uno sconto del 60% su servizi di hosting e domini, cumulabile con altre promozioni in corso. Per accedere all’offerta è sufficiente utilizzare il codice sconto BLACKFRIDAY60.

Sfruttare l’offerta è semplicissimo: basta accedere al sito di Aruba e selezionare il dominio e il piano di hosting desiderato. Prima di completare l’ordine, basterà aggiungere il codice sconto per ottenere un taglio netto sul costo del servizio per il primo anno, senza alcun vincolo di permanenza.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

È ancora Black Friday con Aruba: 60% di sconto su hosting e domini

Scegliere Aruba con la promozione del Black Friday (che continua fino al prossimo 4 di dicembre) garantisce un notevole risparmio su hosting e domini. Per valutare i vantaggi della promozione basta dare un rapido sguardo al sito di Aruba.

Il piano dominio con e-mail costa 0,40 euro + IVA per un anno. Il piano Hosting Easy Linux, invece, costa 5,96 euro + IVA per un anno mentre Hosting WordPress ha un costo di 7,96 euro + IVA per un anno. Le opzioni sono numerose ed è possibile, facilmente, individuare il pacchetto di servizi desiderato.

Basta usare il codice sconto BLACKFRIDAY60 per ottenere lo sconto extra e ridurre al minimo possibile il costo dei servizi proposti da Aruba. Tutti i dettagli sono accessibili tramite il sito ufficiale, disponibile cliccando sul box qui di sotto.

Come sottolineato in precedenza, la promozione termina il 4 dicembre. Lo sconto viene applicato al totale dell’ordine e, quindi, è possibile accedere a più servizi a prezzo scontato grazie al codice sconto disponibile per il Black Friday. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.