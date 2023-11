Il Black Friday che NON TI ASPETTI: realme 10 costa NIENTE

Con uno sconto immediato del 10% è davvero impossibile lasciarsi scappare questa offerta di Amazon sul budget phone realme 10. In occasione del Black Friday, infatti, ti bastano appena 179€ per mettere le mani sullo smartphone di cui non ti pentirai mai.

Realme 10 ha davvero tutte le carte in regola per assicurarti sempre un’elevata esperienza di utilizzo sotto tutti i punti di vista: è perfetto per navigare in rete, telefonare, chattare sui social, scattare foto, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

realme 10 è in super sconto su Amazon in occasione del Black Friday

Nonostante il prezzo da budget phone qualunque, il device monta un ottimo pannello Super AMOLED super smooth a 90Hz perfetto per guardare video ad altissima risoluzione senza mai un calo di frame. Il merito è anche del comparto hardware dove il processore octa core a marchio MediaTek sfrutta a dovere 8 GB di RAM e una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W – ti bastano 15 minuti di ricarica per utilizzare il telefono per molte ore.

Inoltre, il device di realme è anche un camera phone fatto e finito: sul retro, infatti, trova posto un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video sempre eccellenti anche al buio.

Con uno sconto finale su Amazon del 10% è chiaro come il Sole che l’occasione è da prendere al volo e senza ripensamenti; metti subito nel carrello lo smartphone Android a marchio realme e preparati a riceverlo a casa in appena 1 giorno con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.