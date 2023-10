Il bellissimo Speaker Bluetooth di Yamaha CROLLA del 20% su Amazo,!

L’altoparlante Bluetooth portatile Yamaha WS-B1A è in vendita a soli 79,99€ invece di 99,99€, risparmiando il 20% sul suo prezzo originale. Questa è un’opportunità unica per coloro che desiderano un altoparlante Bluetooth di alta qualità a un prezzo eccezionale.

Yamaha WS-B1A: lo speaker Bluetooth che va forte come una moto!

L’altoparlante Yamaha WS-B1A è progettato per offrire un’esperienza musicale straordinaria ovunque tu vada. Che tu sia in casa, in giardino o in viaggio, questo altoparlante ti seguirà ovunque, garantendo un suono eccezionale in qualsiasi situazione.

Una delle caratteristiche principali di questo altoparlante è il suo design impermeabile IP67, che lo rende resistente all’acqua e alla polvere. Questo significa che puoi usarlo in qualsiasi condizione atmosferica, anche in caso di pioggia o in prossimità di piscine. La tua musica non conoscerà limiti.

Il suono Clear Voice offre un’eccezionale chiarezza vocale, che è perfetta per ascoltare podcast, effettuare chiamate in vivavoce o semplicemente godersi la musica con voci nitide e dettagliate. L’esperienza audio offerta da Yamaha è davvero superiore.

Con una batteria che offre fino a 12 ore di autonomia, puoi goderti la tua musica per lungo tempo senza preoccuparti di doverla ricaricare frequentemente. Questo ti permette di portare la tua musica ovunque tu vada, anche durante escursioni o viaggi in campeggio.

La connettività Bluetooth 5.1 garantisce una connessione stabile e affidabile con i tuoi dispositivi. Puoi facilmente collegare il tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo compatibile e iniziare a riprodurre la tua musica preferita senza alcun problema. Il raggio operativo ti offre la flessibilità di posizionare il tuo dispositivo a distanza senza perdere la connessione.

Inoltre, il design elegante dell’altoparlante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Puoi scegliere tra diverse opzioni di colore, tra cui l’elegante nero, il grigio carbone con dettagli in oro rosa o il grigio chiaro, per adattarlo al tuo stile e all’arredamento circostante.

Questo altoparlante è l’ideale per chi cerca qualità del suono, resistenza e flessibilità e con soli 79,99€ potrai portartelo a casa!

