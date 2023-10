Il bellissimo Set LEGO Disney con Topolino, Minnie e Pluto a soli 15€ su Amazon!

Questo straordinario set offre un’avventura indimenticabile con i personaggi Disney iconici che amiamo. I bambini avranno l’opportunità di trascorrere del tempo con Topolino, Minnie e Pluto mentre si immergono nel mondo del campeggio e dell’esplorazione all’aperto.

Il cuore di questo set è costituito da un camper LEGO spazioso che offre molte opportunità di gioco. Il camper dispone di una terrazza, un’area cucina completamente attrezzata, e persino un letto a castello dove i personaggi possono riposare dopo una giornata di divertimento. Inoltre, c’è un’automobile LEGO che i personaggi possono usare per esplorare la natura, e questa macchina è dotata di un rimorchio per trasportare il camper quando è tempo di spostarsi verso nuove avventure.

Ma il divertimento non finisce qui. Il set comprende anche una serie di accessori per il campeggio, tra cui un fuoco da campo per arrostire spiedini e hot dog giocattolo, una tenda per riposarsi sotto le stelle, e persino un barbecue per preparare deliziose grigliate.

Inoltre, il set include due sedie portatili, due sacchi a pelo, tazze da caffè e molti altri accessori che aggiungono dettagli e realismo all’esperienza di gioco. Il set è stato progettato per essere facilmente costruito dai bambini grazie ai 3 Starter Bricks inclusi, che semplificano la creazione del camper e della macchina, consentendo ai piccoli costruttori di iniziare rapidamente la loro avventura.

Con le minifigure LEGO Disney di Topolino e Minnie Mouse e la figura di cane giocattolo Pluto, i bambini possono interpretare infinite storie e avventure all’aria aperta, incoraggiando la creatività e lo sviluppo delle abilità motorie. Questo set LEGO Disney è l’idea regalo perfetta per i giovani fan dei mattoncini LEGO e dei personaggi Disney, invitandoli a esplorare, scoprire e creare infinite possibilità.