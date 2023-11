Il Bellissimo Mouse di Logitech a un PREZZO BOMBA per il Black Friday

Nel caso stessi cercando un ottimo mouse wireless per sostituire il tuo ormai obsoleto, questo di Logitech è davvero perfetto. Il Logitech POP Mouse gode di connessione senza fili, una silenziosità senza pari e, grazie al Black Friday, crolla a soli 27,99€ rispetto agli originali 40,99€!

Logitech POP Mouse: bello e wireless!

Il Logitech POP Mouse è un mouse wireless compatto e silenzioso, disponibile in una varietà di colorazioni vivaci e accattivanti. La colorazione del modello in offerta è però quella “Blast” che si ispira ai giochi arcade classici, con una combinazione di nero, grigio e giallo.

Il POP Mouse è progettato per essere comodo da usare per lunghi periodi di tempo grazie alla sua forma ergonomica che si adatta perfettamente alla mano, e la tecnologia SilentTouch riduce il rumore dei clic del 90%. La batteria del mouse dura fino a 24 mesi, quindi non dovrai preoccuparti di sostituirla troppo spesso.

Questo mouse ha un pulsante emoji integrato che ti consente di accedere rapidamente alle tue emoji preferite. Puoi anche personalizzare il pulsante emoji tramite il software Logitech Options per creare un collegamento a un’applicazione o a una funzione specifica.

La SmartWheel del POP Mouse ti consente di passare dalla modalità di scorrimento ad alta precisione alla modalità di scorrimento rapido con un semplice tocco in modo da sfogliare rapidamente lunghe pagine o documenti con facilità.

Questo mouse di Logitech è compatibile con Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android e puoi connetterlo fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth, e passare da uno all’altro con un semplice tocco del pulsante Easy-Switch.

Il POP di Logitech è un mouse perfetto per chiunque voglia un dispositivo silenzioso, comodo, versatile e grazie a questo sconto lo pagherai solo 27,99€ rispetto agli originali 40,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.