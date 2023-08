Il Back To School di Amazon è sorprendente: ottieni GRATIS un buono da 120€

Il ritorno a scuola è un momento emozionante e impegnativo per studenti, genitori e insegnanti. Amazon, il gigante dell’e-commerce, è qui per rendere questo periodo un po’ più facile con la sua vetrina dedicata “Back to School”. A disposizione, sconti su una vasta gamma di prodotti, dalle cancellerie ai dispositivi elettronici, per aiutare a prepararsi per il nuovo anno scolastico. Non solo questo però! Infatti, semplicemente partecipando a un concorso gratuito, hai la possibilità di vincere un buono da ben 120€!

Curioso di scoprire qualche chicca in sconto? Eccone 5:

UHU Patafix 41710 – Gomma adesiva removibile, Bianco, confezione da 80 gommini a 4,74€ appena. Una soluzione pratica per attaccare oggetti leggeri su diverse superfici. BE YOU Extra White – Diario Scuola 2023-2024, 12 Mesi, Settembre 2023 – Agosto 2024, Agenda Scolastica con Sticker e Pagine per Sketch, con Copertina Trasparente, Formato Large 13,5 x 18,2 cm: a 18,99€. Un diario elegante e funzionale per organizzare l’anno scolastico. Go Pop – Zaino Estensibile – con 3 Grafiche Frontali Intercambiabili e Pop-Up, 3 Scomparti con cerniera, Schienale e Spallacci Imbottiti, adatto alla scuola primaria, 31 l x43 h x17,5 p cm: a 49€. Uno zaino spazioso e personalizzabile per trasportare tutto il necessario. Smemoranda Astrology Special Edition – Diario Scuola 2023-2024, 16 Mesi, Settembre 2023 Dicembre 2024, Agenda Scolastica Con Planner E Sticker, Formato Large 13 x 17,7 cm, Colore Blu Notte a 18,90€. Un diario con un tocco astrologico per gli appassionati di oroscopi. Osama – Colla Stick Extra Forte, Box da 30 Pezzi, 10 gr – Set Colle Stick Ideale per Cancelleria Scuola, Ufficio e Università – Scorrevole, Resistente e Adatta ai Bambini, Formula Classica OSAMA a 13€. Una colla forte e sicura per tutte le esigenze creative.

Come anticipato, è possibile anche vincere un buono Amazon da 120€, semplicemente partecipando al concorso gratuito organizzato dal colosso dell’e-commerce: basta iscriversi e aspettare l’estrazione!

Insomma, la vetrina “Back to School” di Amazon offre una vasta selezione di prodotti a prezzi scontati per aiutare studenti, genitori e insegnanti a prepararsi per il nuovo anno scolastico. Che tu stia cercando materiali per la scuola, abbigliamento o tecnologia, c’è di certo qualcosa per te. Non perdere l’occasione di approfittare di queste fantastiche offerte, hanno durata limitatissima nel tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.